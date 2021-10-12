Более 6 тыс. подростков работали летом на предприятиях в Тверской области

ТАСС, 12 октября. Свыше 6 тыс. подростков были трудоустроены летом на предприятиях Тверской области, что вдвое больше запланированного в летний период 2021 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Тверской области по итогам прошедшего в регионе совещания под руководством губернатора Игоря Рудени.

"Всего в этом году на предприятиях и в организациях Верхневолжья трудились более 6 000 ребят - почти в два раза больше запланированного", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тверская область занимает второе место среди регионов Центрального федерального округа по трудоустроенным подросткам - подрабатывают в каникулы 13% школьников Верхневолжья. За пять лет в 2,6 раза - с 74 до 195 - выросло число организаций внебюджетной сферы, трудоустраивающих подростков, а подрабатывающих в этой сфере школьников стало больше в 2,3 раза - с 622 до 1 448.

"Организация временной трудовой занятости подростков является важнейшей частью подготовки будущих кадров для наших предприятий и организаций. Это также воспитание детей на основе уважения к труду, возможности для выбора школьниками будущей профессии. Задача - вырастить и воспитать граждан, которые будут принимать участие в развитии нашего региона и страны", - цитирует пресс-служба главу региона Игоря Руденю.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, губернатор поручил министерству образования региона поработать введение Дня трудовой ориентации школьников, пересмотреть квотированные рабочие места для сирот и детей в трудной жизненной ситуации, а также создать условия для того, чтобы подростки получили первый опыт профессиональной деятельности в приоритетных для региона отраслях промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, туризме, сфере информационных технологий.

"На региональном уровне расширены меры поддержки предприятий, принимающих на работу школьников. С прошлого года работодателям, которые берут на работу ребят в возрасте от 14 до 18 лет, возмещают 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию могут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. В 2020 году поддержку по этому направлению получили 232 предприятия, в текущем году мерой воспользовались уже 311 организаций", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области.