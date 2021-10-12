Суточная заболеваемость COVID-19 в Кировской области выросла на 30% с начала осени

КИРОВ, 12 октября. /ТАСС/. Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Кировской области с начала осени вырос на 30%, при этом 66% заболевших - работающие граждане, сообщила ТАСС во вторник заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Лидия Князева.

"Рост начался с осени, с сентября, когда начались занятия в школах, закончился отдых у людей. Суточный показатель заболевших вырос на 30%. 66% заболевших - это работающее население, трудоспособные лица. Среди работающих [граждан наибольшая заболеваемость отмечается] в сферах образования, услуг, общественного питания, торговли, бытового обслуживания", - рассказала Князева.

По данным пресс-службы правительства области, число пациентов с COVID-19 в стационарах в Кировской области впервые с начала пандемии превысило 5 тыс., также растет количество амбулаторных пациентов. Инфекционные госпитали развернуты в 29 структурных подразделениях медицинских учреждений.

В понедельник управление Роспотребнадзора по региону обязало начать вакцинацию от коронавируса госслужащих, работников сферы услуг, торговли, общественного питания, транспорта и такси, образования, здравоохранения, культуры и спорта, системы ЖКХ, сотрудников салонов красоты, организаций, предоставляющих бытовые услуги. Организовать вакцинацию предписано в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, до 10 декабря - вторым компонентом. При этом должны быть привиты не менее 80% от общей численности работников. Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к прививке.

С начала пандемии выявлено 59 267 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 138 человек, умерли 552. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.