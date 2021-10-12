В Калининградской области из-за коронавируса могут ограничить плановую медпомощь

"Сегодня ситуация с коронавирусом и с нагрузкой на систему здравоохранения области остается чрезвычайно сложной. Мы сегодня вынуждены констатировать, что мы работаем на пределе, у нас задействованы все ресурсы, какие только есть. Мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, мы вынуждены уже прийти и к этому шагу", - сказал Кравченко.

Региональный министр сообщил, что сейчас в стационарах области развернуто 2 343 койки. Это, по его словам, максимум из того, что было в области. В стационарах находится 2 044 человека. Ситуацию от прошлых периодов отличает то, что сейчас 940 нуждаются в кислороде, а 809 из них не могут самостоятельно дышать и находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. "Столько людей на аппаратах искусственной вентиляции легких у нас не было", - отметил Кравченко.

Он также указал, что среди пациентов стало больше относительно молодых людей. В состоянии средней и тяжелой степени тяжести в стационарах сейчас находятся 80 человек в возрасте до 30 лет и 19 детей. Среди умерших - 32 человека в возрасте до 40 лет.

Министр отметил высокую вирусную нагрузку, отсутствие достаточного объема вакцинации жителей. Он подчеркнул, что важным фактором стабилизации ситуации должна стать широкая вакцинация жителей.

По данным областных властей, к настоящему времени в регион нарастающим итогом поступило 475 тыс. комплектов доз комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 341 тыс. человек, из них полностью завершили вакцинацию около 320 тыс.

На 12 октября в области зафиксировано 58 106 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 285 - за прошедшие сутки. Вылечились 51 229 пациентов, умерли 815. Остаются под медицинским наблюдением 22 991 человек.