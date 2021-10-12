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В Дербенте завершился II Всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21

Ключевыми темами форума стали внутришкольная система качества образования, проектная деятельность в старшей школе и другие

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Второй Всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21 завершился в Дербенте. В мероприятии приняли участие более 200 руководителей образовательных учреждений и профильных министерств, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

"В Дербенте завершился II Всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21, в рамках которого более 200 руководителей образовательных учреждений и профильных министерств обсудили лучшие управленческие и педагогические практики", - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в Министерстве образования и науки Дагестана, ключевыми темами форума стали внутришкольная система качества образования, проектная деятельность в старшей школе и другие.

"Участники форума посетили ряд школ и дошкольных учреждений Дербента, в ходе чего учителя из разных субъектов страны обменивались практическим опытом и налаживали межрегиональное взаимодействие", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что на площадках образовательных учреждений Дербента прошли семинары по профессиональному самоопределению учащихся, работе с одаренными детьми, развитию управленческих навыков руководителей образовательных организаций.

"Кроме обмена опытом и образовательных тренингов, участники форума также познакомились с культурными достопримечательностями и традициями древнего города", - заключили в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

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