Кабмин вдвое уменьшил квоту по разрешениям на временное проживание иностранцев на 2022 год

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении на 2022 год квоты на выдачу иностранцам около 19 тыс. разрешений на временное проживание на территории РФ. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Установить на 2022 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению", - говорится в распоряжении.

На 2021 год такая квота составляла 39 325 разрешений - в два раза больше.

Больше всего разрешений по квотам на 2022 год получили Москва (1,5 тыс), Московская область (1 250) и Санкт-Петербург (600).