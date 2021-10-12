В Калининградской области от коронавируса привьют 100% учителей

"Мы договорились, что мы завершим полностью вакцинацию учителей. Мы исходим из того, что эта категория должна быть вакцинирована в стопроцентном объеме и будем все для этого административно делать", - сказал Алиханов, добавив, что также будет обращаться усиленное внимание на вакцинацию от гриппа.

Также Алиханов отметил, что власти рассматривают возможность введения дополнительных каникул для учащихся средних и старших классов. "Такая возможность еще обсуждается и, возможно, по окончании каникул между первой и второй четвертью еще будет принято такое решение", - сказал он, уточнив, что пока, по оценкам регионального управления Роспотребнадзора, превышения эпидпорогов по заболеваемости, в том числе острыми респираторными инфекциями, среди школьников не отмечается.

Главный санитарный врач области Елена Бабура в свою очередь отметила, что в области достигнут 60% уровень вакцинации практически во всех сферах деятельности, предполагающих контакты с широким кругом людей, в том числе педагогов. С лета эпидемическая ситуация в регионе изменилась с приходом другого штамма. В связи с этим порог уровня вакцинации по эпидпоказаниям изменен с 60% до 80% и 90%. В группы для обязательных прививок включены работники жилищно-коммунального хозяйства, управления многоквартирными домами; курьерской деятельности и доставки; туриндустрии. Ведомство совместно с Минобразования и Минздравом области до 1 ноября организует вакцинацию студентов.

По данным областных властей, в регион поступило 475 тыс. комплектов доз вакцины. Привиты 341 тыс. человек, из них полностью завершили вакцинацию около 320 тыс.

На 12 октября в области зафиксировано 58 106 случаев заражения, в том числе 285 за прошедшие сутки. Вылечились 51 229 пациентов, умерли 815, под меднаблюдением 22 991.