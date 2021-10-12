В Калининградской области от коронавируса привьют 100% учителей

КАЛИНИНГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области от коронавируса привьют всех учителей, сообщил во вторник журналистам губернатор Антон Алиханов.
"Мы договорились, что мы завершим полностью вакцинацию учителей. Мы исходим из того, что эта категория должна быть вакцинирована в стопроцентном объеме и будем все для этого административно делать", - сказал Алиханов, добавив, что также будет обращаться усиленное внимание на вакцинацию от гриппа.
Также Алиханов отметил, что власти рассматривают возможность введения дополнительных каникул для учащихся средних и старших классов. "Такая возможность еще обсуждается и, возможно, по окончании каникул между первой и второй четвертью еще будет принято такое решение", - сказал он, уточнив, что пока, по оценкам регионального управления Роспотребнадзора, превышения эпидпорогов по заболеваемости, в том числе острыми респираторными инфекциями, среди школьников не отмечается.
Главный санитарный врач области Елена Бабура в свою очередь отметила, что в области достигнут 60% уровень вакцинации практически во всех сферах деятельности, предполагающих контакты с широким кругом людей, в том числе педагогов. С лета эпидемическая ситуация в регионе изменилась с приходом другого штамма. В связи с этим порог уровня вакцинации по эпидпоказаниям изменен с 60% до 80% и 90%. В группы для обязательных прививок включены работники жилищно-коммунального хозяйства, управления многоквартирными домами; курьерской деятельности и доставки; туриндустрии. Ведомство совместно с Минобразования и Минздравом области до 1 ноября организует вакцинацию студентов.
По данным областных властей, в регион поступило 475 тыс. комплектов доз вакцины. Привиты 341 тыс. человек, из них полностью завершили вакцинацию около 320 тыс.
На 12 октября в области зафиксировано 58 106 случаев заражения, в том числе 285 за прошедшие сутки. Вылечились 51 229 пациентов, умерли 815, под меднаблюдением 22 991.