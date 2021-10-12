В Самарской области открылись три пункта вакцинации для иностранных граждан

САМАРА, 12 октября. /ТАСС/. Пункты вакцинации для иностранных граждан открылись в Самаре и Тольятти, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК "Самара" во вторник. По его словам, прививки для иностранцев платные, однако работодатели или университеты могут оказать им меры поддержки при оплате вакцинации.

"Прозвучало [в обращении жителей] по иностранным гражданам и иностранным студентам, что нельзя вакцинироваться. Это не так, вопрос решен уже. Мы на штабе обсудили, с советом ректоров, всем ректорам довели эту возможность. У нас отработан вариант вакцинации иностранных граждан, которых на территории региона много. Да, эта вакцинация платная, для иностранных граждан. Но работодатели, уверен, и университеты наши, где [обучаются] иностранные студенты, могут оказать меры поддержки нашим иностранным гражданам, если считают это необходимым", - рассказал глава региона.

Пункты вакцинации открылись во вторник в Самаре в двух точках - в Многофункциональном миграционном центре на улице Кабельной, 13А и в Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике №14 на улице Ново-Садовой, 311. В Тольятти пункт вакцинации организован также на базе Многофункционального миграционного центра в Тупиковом проезде, 4, во втором строении.

Как ранее сообщал Азаров, в Самарской области от коронавируса привились 1 160 000 человек. Недавно региональное управление Роспотребнадзора увеличило с 60% до 80% долю сотрудников ряда отраслей, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. Кроме того, теперь помимо работников образовательных учреждений, социальной сферы, медицинских организаций и сферы обслуживания, привиться от коронавируса обязаны сотрудники ЖКХ и энергетики.

В Самарской области вторые сутки ежедневный прирост превышает 700 заболевших - это максимум за всю пандемию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 12 октября в области выявлено более 113 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили порядка 89,8 тыс. человек, еще около 4,2 тыс. умерли.