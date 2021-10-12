Экспедиция провела экологическое обследование нескольких объектов на горе Эльбрус

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Международная экспедиция провела экологическое обследование объектов высшей точки Европы Эльбруса, снег со склонов горы и прилегающих ущелий направили на экспертизу, сообщили во вторник в ОАО "Курорты Северного Кавказа".

"За 10 дней ученые провели исследование в Баксанском ущелье (Кабардино-Балкарии), прошли 12 маршрутов на территории нацпарка "Приэльбрусье", собрали более 40 литров образцов природных вод, а также побывали на водопадах Верхнего Чегема и в селе Эль-Тюбю. Образцы будут отправлены в лабораторию, а все выводы, прогнозы и рекомендации опубликованы в журнале Русского географического общества "Geography Environment Sustainability" и представлены Минприроды России", - говорится в сообщении.

Ежедневно в сопровождении сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России ученые брали пробы снега на разной высоте, высшей точкой стал Приют Одиннадцати. Отмечается, что на южном склоне горы работали молодые ученые из Заповедной школы Русского географического общества. В ней участвовали иностранные и российские специалисты в области экологии, горного туризма, ландшафтоведения и ботаники из Сербии, Армении, Казахстана и Узбекистана. Главной задачей было провести экологическое исследование важных природных объектов Эльбруса там, где людей особенно много, чтобы развивать туризм щадяще и правильно.

Туристический поток в Кабардино-Балкарию ежегодно растет, Приэльбрусье остается самым популярным местом отдыха, где за сезон отдыхают сотни тысяч человек. В первом полугодии 2021 года КБР приняла 520 тыс. туристов, на 43,6% больше по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии традиционно популярными местами также являются Голубые озера, Чегемские водопады и парадром в Чегемском районе, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, альплагерь "Безенги".