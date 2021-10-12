Microsoft отразила крупнейшую кибератаку на свой облачный сервис

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Компания Microsoft смогла успешно отразить крупнейшую DDoS-атаку на свой облачный сервис Azure. Об этом сообщил в блоге сервиса старший программный менеджер Амир Дахан.

"В последнюю неделю августа мы наблюдали DDoS-атаку мощностью 2,4 Тб/с, которая была нацелена на одного из клиентов Azure в Европе. Это [мощность] на 140% больше, чем атака 2020 года, и мощнее, чем какое-либо подобное событие, замеченное на Azure", - указал он.

По его сведениям, кибернападение осуществлялось с порядка 70 тыс. источников из нескольких стран Азиатско-Тихоокеанского региона, оно продолжалось более 10 минут. Несмотря на чрезмерную нагрузку на сеть сервиса, программистам компании удалось сохранить работоспособность системы.

При этом в компании отметили, что число подобных кибератак по сравнению с прошлым годом увеличилось, однако в целом их мощность стала несколько ниже.