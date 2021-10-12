В Калининграде не фиксируют серьезного падения спроса на турпоездки из-за ограничений

КАЛИНИНГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Серьезного падения спроса на турпоездки в Калининградскую область после введения дополнительных ограничений из-за коронавируса, в том числе QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, пока не наблюдается. Об этом сообщил журналистам во вторник министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Могу сказать, что сейчас какого-то особенного падения спроса [среди туристов] на Калининградскую область не наблюдается. Что касается отмен [туров] больших каких-то, я таких случаев, честно говоря, не знаю, имею в виду массовых каких-то отмен. В основном это все касается каких-то будущих периодов и там речь идет не об отмене, а перебронировании на какой-то другой срок", - сказал Ермак.

Министр отметил, что 90% приезжающих в область - путешествующие в индивидуальном порядке. Организованные группы составляют не более 10% в общем турпотоке. Глубина бронирования мест в отелях составляет две-три недели, что дает возможность туристам корректировать планы и, например, вакцинироваться, если они еще этого не сделали. Он добавил, что групповые экскурсии для туристов возможны только по QR-кодам или другим документам, подтверждающим вакцинацию. Соблюдение этих мер взято под контроль.

С 4 октября из-за сложной эпидемической ситуации в области приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территории парков культуры и отдыха, а с 5 октября прекращена деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности. С 8 октября вводится посещение предприятий общепита только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от коронавируса либо то, что посетитель перенес новую коронавирусную инфекцию не более полугода назад. Исключение сделано для несовершеннолетних. С 1 ноября такие же требования будут распространены на спортивные организации, организации культуры, кинотеатры. Планируется приостановка групповых занятий в учреждениях дополнительного образования. Власти также заявили о введении с 16 октября обязательного наличия QR-кода для посещения торгово-развлекательных и торговых центров площадью свыше 300 кв. м, занимающихся торговлей непродовольственными товарами.

О вакцинации

Как отметил губернатор области Антон Алиханов, эти меры носят временный характер и нацелены на наращивание темпов вакцинации в регионе. Это, по его словам, уже дало результат, темпы вакцинации увеличились в три раза - до 2,5 тыс. человек в сутки. При этом область может вакцинировать больше 5 тыс. человек ежедневно, заметил он.

По данным областных властей, к настоящему времени в регион нарастающим итогом поступило 475 тыс. комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 341 тыс. человек, из них завершили вакцинацию около 320 тыс.

На 12 октября в области зафиксировано 58 106 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 285 - за прошедшие сутки. Вылечились 51 229 пациентов, умерли 815 человек. Остается под медицинским наблюдением 22 991 человек.