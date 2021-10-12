Санкт-Петербург признан лучшим городом по версии журнала GQ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербург получил престижную туристическую награду GQ TravelAwards в номинации "Лучший город". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Смольного.

"Сегодня в Москве состоялось награждение лауреатов ежегодной туристской премии GQ TravelAwards. Санкт-Петербург стал победителем в ключевой номинации "Лучший город", - говорится в сообщении.

Премия учреждена журналом GQ в 2018 году с целью популяризации путешествий и привлечения внимания к наиболее интересным направлениям и объектам инфраструктуры. Лучшие страны, города, отели, авиакомпании и аэропорты выбирают читатели GQ открытым голосованием на сайте журнала. Петербург удостоился статуса "Лучший город" впервые, до этого этот титул был у Москвы.

"Это заслуженная награда. Петербург был и остается мировым туристическим центром. Туристская отрасль участвует в формировании доходной части бюджета и является важной составляющей экономической и социальной жизни города", - процитировали в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Как он отметил, Петербург один из первых поддержал сферу туризма в период пандемии. В 2020 году гостиницы, санаторно-курортные и туристские организации на два года освободили от уплаты земельного налога и налога на имущество. Туристические и транспортные компании, занятые автобусными перевозками групп, были освобождены от транспортного налога.

Помимо "Лучший город" Петербург получил еще две награды GQ. В номинации "Лучший бар при отеле" победил бар Xander при отеле Four Seasons Hotel Lion Palace, а "Лучшим спа при отеле" признан Mandara Spa при отеле Lotte. Вторые места заняли: в номинации "Лучший бизнес-отель" - Hotel Kempinski Moika 22 и "Лучший аэропорт" - Пулково. В номинации "Лучший ресторан при отеле" третье место занял Percorso (Four Seasons Hotel Lion Palace).