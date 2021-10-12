Эксперт: высокая смертность от COVID-19 связана с его мутацией и низким уровнем вакцинации

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Высокая смертность от коронавируса объясняется его мутацией, а также низким уровнем вакцинации населения. Такое мнение высказал во вторник главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

"Хочу напомнить, что в последнее время стали болеть молодые и довольно тяжело, вплоть до летальных случаев. Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности", - написал он в своем телеграм-канале.

Вечорко добавил, что за две недели в Москве в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом и вдвое число госпитализаций. "Вновь перепрофилируются стационары на прием больных с коронавирусной инфекцией. В городе открыли 20 точек для экспресс-тестирования на COVID-19", - добавил он.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 688 376 случаев заражения, из них 4 699 за последние сутки. Выздоровели 1 516 617 человек, умерли 29 808.