Хиллари Клинтон воссоздала в своем первом романе образы известных политиков

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в своем дебютном романе "Состояние ужаса" (State of Terror), созданном в соавторстве с популярной в США писательницей Луизой Пенни, вывела узнаваемые образы современных политиков, хотя в начале книги и предупреждает, что все совпадения с реальностью случайны. С вышедшей во вторник книгой познакомился корреспондент ТАСС.

В романе, в частности, фигурирует вымышленный персонаж - бывший президент США Эрик Данн, которого в книге даже его окружение называет Эриком-тупицей. Он харизматичен, порой эксцентричен, находился во главе государства всего один срок, сильно ослабив за это время внешнеполитические позиции страны, а после поражения удалился во Флориду, где играет в гольф и планирует возвращение. При этом, признает главная героиня романа, он окружил себя профессиональными сторонниками из числа республиканцев, что и обеспечило ему успехи в прошлом и поддержку в настоящем.

Главную героиню романа Клинтон зовут Эллен Адамс. Она работает госсекретарем, а до этого была главой крупной медиакорпорации. Эллен предстоит разбираться с внешнеполитическими неудачами Данна, главной из которых стало освобождение из тюрьмы террориста, теперь заложившего атомные бомбы в трех крупных американских городах. До этого он уже успел убить мужа главной героини не обнаруживаемым ядом.

В процессе погони за террористом Эллен предстоит столкнуться с "российским президентом Максимом Ивановым", которого она считает авторитарным правителем, использовавшим в своих целях Эрика Данна. Но Эллен уверена, что сможет добиться от Иванова того, что она хочет, потому что он недооценивает женщин.

Не в лучшем свете предстает и ближайший союзник США - Великобритания. Премьер-министр Беллингтон, с которым Эллен созванивается по Zoom, по ее оценке - представитель высшего класса, с растрепанными волосами и налетом неряшливости, пытающийся скрыть отсутствие особенных способностей за обильным цитированием латинских выражений, а также не слушающий то, что ему говорит собеседница.

После выхода книги объектом критики стала и сама Хиллари Клинтон. State of Terror можно перевести также как "Государство террора" и "Государство ужаса". Многие комментаторы в соцсетях поспешили предположить, что речь идет о США во время пребывания Клинтон на посту госсекретаря или о том, что стало бы со страной в случае ее победы на выборах в 2016 году.