Третий Евразийский женский форум начнет работу в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Третий Евразийский женский форум (ЕЖФ), посвященный глобальной миссии женщин в новой реальности, начнет свою работу в Санкт-Петербурге в среду и продлится три дня. Мероприятие пройдет при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности и с участием широкого представительства иностранных гостей высокого уровня.

В первый день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко откроет пленарную сессию форума. Также в этот день в числе прочего для гостей ЕЖФ подготовлен уникальный по наполнению гала-концерт, в рамках которого гости увидят лучшие балетные и оперные номера от солистов Мариинского театра. Специальными гостями, как ожидается, станут звезда мировой оперы Хибла Герзмава, скрипач Кодзи Моришита и пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Накануне форума спикер Совфеда сообщила журналистам, что в связи с пандемией предприняты исчерпывающие меры для того, чтобы форум прошел в безопасной обстановке. Она отметила, что с самого первого дня его подготовки организаторы находятся в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором и лично с его главой Анной Поповой.

По словам Матвиенко, в Таврическом дворце и парламентском центре, где состоятся основные мероприятия, организованы "чистые зоны" - участников будут регулярно тестировать, измерять температуру. Также введен масочный режим, а рассадка предусмотрена с учетом социальной дистанции.

Также председатель верхней палаты сообщила, что по состоянию на 13 октября 482 международных участника из 110 государств, а также 23 международные организации подтвердили свое участие в форуме. В работе форума примут участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

В преддверии женского форума вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова рассказала, что с учетом эпидемической ситуации тема здоровья станет сквозной на этом форуме. "Несмотря на разнообразие, каждая дискуссия тем или иным образом призывает к поиску ответов на главные вопросы, которые волнуют сегодня женщин мира, как преодолеть пандемию и каким должен быть постковидный мир. Много внимания будет уделено необходимости трансформации систем здравоохранения. И, конечно, на первый план выйдет консолидация усилий в борьбе с пандемией", - отметила она.

Деловая и культурная программы форума

В течение трех дней состоятся пленарные заседания, стратегические и тематические обсуждения, дискуссионные площадки, посвященные миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, здорового общества, в сохранении планеты, в социальных преобразованиях, в цифровизации и развитии экономики. Форум пройдет с использованием современных форматов, таких как телемосты и онлайн-включения. Такая форма проведения, как отмечают организаторы мероприятия, позволит максимально расширить охват аудитории и обеспечит ее вовлеченность в работу основных площадок.

Важной частью программы традиционно станут экспертные сессии с участием международных организаций и объединений. Среди них - выездное заседание "Женской двадцатки", сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного банка, презентация Делового женского альянса БРИКС.

Особое внимание будет уделено проектам Евразийского женского форума: в программе - международный телемост женщин-победителей Стартап-тура и женщин-лидеров международных технологических и инновационных проектов, прямая линия с женщинами-предпринимателями, открытый диалог "Российские соотечественницы за рубежом". Впервые состоится встреча Международного клуба победителей и участников международного конкурса АТЭС (APEC BEST Award).

Кроме того, вице-спикер СФ Карелова рассказала, что гостей и участников ЕЖФ наряду с деловым графиком ожидает насыщенная культурная и экскурсионная программа. "Очень символично, что форум проходит в культурной столице России - Санкт-Петербурге. Для гостей это уникальная возможность получить двойной заряд культуры - не только от насыщенной культурной программы форума, но и от колорита Санкт-Петербурга, его истории и культурного многообразия. Насыщенная программа мероприятий способствует расширению гуманитарных контактов и культурной интеграции стран", - сказала она.

В этом году впервые свои двери откроют не только именитые музеи Санкт-Петербурга (Государственный музей городской скульптуры, Государственный музей-заповедник "Гатчина", Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих, Государственный литературный музей "ХХ век"), также будут задействованы библиотеки с тематическими экспозициями. Центральным событием станет торжественная церемония открытия выставки "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" в Музее Фаберже.

Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.