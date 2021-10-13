Главный санитарный врач КЧР постановил привить от COVID-19 не менее 80% населения региона

ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии (КЧР) выпустило постановление главного санитарного врача региона, согласно которому необходимо привить от коронавируса 80% населения республики до 7 декабря 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Ранее власти региона рассчитывали для формирования коллективного иммунитета к осени привить 60% населения региона (216 тыс. человек).

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев следующим категориям: лица в возрасте 60 лет и старше, работники медучреждений, школ, в том числе допобразования, учреждений соцобслуживания и соцзащиты. В срок до 9 ноября организовать проведение профилактических прививок против COVID-19 первым компонентом вакцины, а до 7 декабря - вторым компонентом", - говорится в сообщении.

Как сообщается, также вакцинации подлежат сотрудники сфер транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства, правоохранительных органов, волонтеры, военнослужащие и работники организаций сферы предоставления услуг. Кроме того, на период эпидемиологического неблагополучия сотрудники, не имеющие ни одной прививки против коронавируса, с 10 ноября будут отстранены от работы или переведены на дистанционный режим, а сотрудники без законченного курса вакцинации - с 8 декабря.

По данным оперштаба региона, по состоянию на 12 октября в КЧР выявили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения составляет 26 143. Из них 23 013 человек выздоровели, 674 человека умерли от коронавируса.