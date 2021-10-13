Вечный огонь в Нальчике отремонтируют к середине ноября по федеральной программе

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Мемориал "Вечный огонь славы" в парковом районе Нальчика отремонтируют к середине ноября в рамках федеральной программы, сообщили в администрации муниципалитета.

"К ремонту мемориала "Вечный огонь славы" приступили в столице республики. Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Обновленный Вечный огонь планируется открыть для посещения уже в середине ноября текущего года", - говорится в сообщении.

Завершены подготовительные работы, в ближайшее время начнется благоустройство площади. "Постамент Вечного огня и обелиска будет облицован черным и индийским красным гранитом, устроена площадка из диоритовых плит, завершающим штрихом станут новые парковые скамьи и урны, которые появятся на площади", - добавили в администрации.

Отмечается, что в городе также отремонтируют памятники, отнесенные к перечню объектов культурного наследия регионального значения. В их числе "Братская могила воинов, погибшим в Великую Отечественную войну", "Братская могила", которая находится на территории школ №12 и №9. "В ближайшие дни начнутся ремонтные работы по памятнику культурного наследия "Воинские захоронения", - уточнили в администрации.

Свыше 20 тыс. жителей Нальчика сражались на фронтах Великой Отечественной войны, около 9 тыс. погибли. Помощь фронту оказывали труженики предприятий. 25 марта 2010 года Нальчик стал Городом воинской славы. Символом Города воинской славы является стела, представляющая собой колонну из цельного красного гранита.