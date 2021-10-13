МВД подготовило изменения в правила миграционного учета для иностранных студентов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. МВД России подготовило изменения в правила осуществления миграционного учета для иностранных студентов, обучающихся в вузах России и получивших особый правовой режим. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

В правилах осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в пункт о том, что необходимо подавать заявление о регистрации "в течение семи рабочих дней с даты получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения" предлагается дополнить словами "разрешения на временное проживание в целях получения образования" после слов "разрешение на временное проживание".

Пункт правил с пакетом документов, который необходимо представить одновременно с заявлением о регистрации предложено изложить в таком виде: "Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и вид на жительство, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, в котором проставлена отметка о разрешении на временное проживание или отметка о разрешении на временное проживание в целях получения образования; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством РФ и их копии", тем самым включив в перечень документ с отметкой о разрешении на временное проживание в целях получения образования.

Кроме того, согласно подготовленному документу МВД, в перечень оснований для прекращения права иностранного гражданина на постоянное проживание или временное проживание предлагается включить аннулирование разрешения на временное проживание в целях получения образования либо истечение его периода действия, а в пункты о сроках постановки на учет временно проживающего в РФ иностранного гражданина - срок разрешения на временное проживание в целях получения образования.

В настоящее время Госдума рассматривает законопроект, направленный на установление особого правового режима для иностранцев и лиц без гражданства, которые обучаются в России по программам высшего образования в государственных вузах. По действующим нормам, иностранные граждане, которые приехали на учебу в Россию, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах установленной квоты. Но согласно проекту закона предлагается установить, что лица данной категории смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования

Предполагается, что новые правила миграционного учета для иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ, вступят в силу со дня вступления закона об особом правовом режиме иностранцев, которые обучаются в России по программам высшего образования в государственных вузах.