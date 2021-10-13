CNN: китайские эксперты скоро изучат взятые в Ухане в конце 2019 года образцы крови

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Китайские эксперты готовятся в ближайшем времени изучить образцы крови жителей Уханя (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай) за конец 2019 года в рамках выяснения происхождения нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как указывает телеканал, речь идет о нескольких тысячах образцов крови, взятых у местных жителей с октября по ноябрь 2019 года, когда, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, в Китае могло начаться распространение коронавируса. Представитель китайского профильного ведомства пояснил, что образцы крови должны были два года храниться в неприкосновенности на случай судебных исков от доноров или получателей донорской крови.

Двухгодичный период ожидания для образцов крови, взятых в октябре - ноябре 2019 года, вскоре завершится, после чего китайские эксперты приступят к их изучению, подтвердил представитель властей КНР. По его словам, подготовка к проведению соответствующих процедур уже идет. Согласно мнению опрошенных CNN экспертов, образцы крови при должном соблюдении норм хранения могут содержать антитела, наличие которых свидетельствовало бы о том, что пациент на момент взятия у него крови был заражен или перенес заражение коронавирусом.

Эксперты ВОЗ, побывавшие в Ухане, где в декабре 2019 года впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания, пришли к выводу, что наиболее вероятной версией распространения опасной инфекции является передача вируса от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным резервуаром, в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей. Но эта версия изначально была скептическим воспринята в США, где потребовали проведения дополнительного и более детального исследования, а от Пекина - большей открытости и содействия в проведении этих изысканий.

В конце мая президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны "вновь удвоить усилия" с целью изучения всех имеющихся данных о происхождении нового коронавируса и подготовить для него через 90 дней новый отчет по COVID-19. Рассекреченная версия доклада разведсообщества США, в которой суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса, была опубликована 27 августа на сайте аппарата директора национальной разведки США. В документе, в частности, отмечалось, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия, при этом американские разведслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса, их мнения до сих пор расходятся. Американские спецслужбы признали, что, скорее всего, не смогут дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая.