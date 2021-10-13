Программа сокращения абортов "Спаси жизнь" помогла сохранить жизни 230 детей в Дагестане

ТАСС, 13 октября. Программа сокращения абортов "Спаси жизнь", реализуемая в Дагестане с 2019 года, позволила спасти жизни 230 новорожденных в регионе. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора Ассоциации стратегических инициатив (АСИ) Анвар Гаджиев.

"Озвученная вами программа ("Спаси жизнь" - прим. ТАСС) реализуется в Дагестане с июня 2019 года. За это время родилось 230 детей, которые могли не появиться на свет", - сказал он.

Говоря о реализации программы в регионах Северного Кавказа, Гаджиев отметил, что "Спаси жизнь" реализуется также в Ставропольском крае.

Практика "Спаси жизнь", представленная на платформе АСИ "Смартека", включает в себя доабортное консультирование и комплексную поддержку нуждающихся беременных женщин и семей с детьми, а также профилактику абортов - лекции для детей в школах, студентов и профессиональных сообществ.

Всероссийская программа помощи беременным женщинам и семьям с детьми, попавшим в кризисную ситуацию, "Спаси жизнь" сопровождает 59 профильных некоммерческих организаций, в 134 лечебно-профилактических учреждениях на доабортном консультировании работают 182 психолога и соцработника. Всего за время существования практики с 2017 года от аборта спасено более 16 тыс. детей, а помощь получили порядка 115 тыс. нуждающихся.

"Смартека" - платформа по поиску и обмену практиками, которые могут использоваться в реализации национальных проектов и послужат улучшению качества жизни людей. В отборе могут принимать участие практики, уже доказавшие свою эффективность, и реализованные в государственных больницах и частных клиниках. Все практики пройдут экспертизу, и 15 ноября 2021 будут объявлены победители, практики которых будут поддержаны для тиражирования в регионы. Платформа "Смартека" разработана Агентством стратегических инициатив (АСИ).