УФАС выявило нарушения в рекламе пива самарского бара с изображением Моны Лизы

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области обнаружили нарушения в наружной рекламе пива бара Gellert Bar в Самаре, в которой используется образ Моны Лизы. Об этом сообщается на сайте регионального УФАС.

"На рекламной конструкции, размещенной на фасаде здания в непосредственной близости от Парка имени Ю. Гагарина, был изображен портрет Моны Лизы, которая держит кружку пива в руках со следами пены на губах от напитка. Согласно Международному кодексу рекламной практики, реклама не должна содержать изображения, нарушающие общепринятые нормы пристойности", - говорится в сообщении.

По данным антимонопольной службы, реклама пива с использованием изображения Моны Лизы нарушает нормы этики, нравственности и морали.

Кроме того, реклама расположена рядом с парком культуры и семейного, детского отдыха. Статья 5 ФЗ "О рекламе" не допускает распространения рекламы, запрещенной среди детей в предназначенных для них образовательных, детских медицинских, санаторно-курортных и других организациях, а также на расстоянии менее чем 100 метров от них.

Рекламу изучили на заочном заседании экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при областном УФАС. Участники совета единогласно согласились с тем, что реклама самарского бара нарушает закон.

Сотрудники УФАС возбудили производство по делу, в результате которого бару выдали предписание об устранении нарушений. После получения документа предприниматель извинился и снял рекламу с фасада здания.