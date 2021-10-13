СМИ: cериал "Игра в кальмара" удерживает первое место по популярности на Netflix

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" посмотрели более 111 млн пользователей стримингового сервиса Netflix . Об этом сообщает в среду телеканал KBC.

По его данным, сериал, выпущенный 17 сентября, на сегодняшний день находится на первом месте по популярности на платформе Netflix в 94 странах мира. В США это первый сериал не на английском языке, который занимает первое место 21 день подряд, отмечает телеканал.

Сюжет сериала повествует об участниках игры на выживание, победителю которой достанется крупный денежный приз.