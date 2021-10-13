Власти Новосибирской области заявили, что QR-коды позволят увеличить заполняемость залов

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Внедрение системы QR-кодов в Новосибирской области, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, позволит в будущем увеличить допустимую заполняемость залов культурных и спортивных мероприятий, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников.

Накануне в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан с 12 октября и систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий с 25 октября.

"Мы предполагаем после успешного внедрения инструмента контроля QR-кодов, мы можем принять решение об увеличении доли заполненных мест до 75%, а то и до 100%", - сказал губернатор, пояснив, что в настоящее время допускается заполняемость залов не более 50%.

Также накануне обсуждался вопрос снижения доли заполняемости учреждений до 30%, однако оперштаб не принял данное предложение.

По данным оперативного штаба на утро 12 октября, в регионе зарегистрирован 65 651 случай заражения ковидом. Всего в регионе от последствий нового коронавируса умерли 3 140 человек. В отделениях реанимации находятся 292 человека, на ИВЛ - 38 пациентов.