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Пандемия COVID-19
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Россия и ЕС провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от ковида. Будет проведена серия консультаций для согласования основных параметров по признанию документов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

"Продолжается переговорный процесс по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом. Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза. В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации", - говорится в сообщении.

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