В школах Еврейской автономной области закрыли на карантин 10 классов из-за коронавируса

ТАСС, 13 октября. Десять классов в пяти школах Биробиджана закрыли на карантин из-за коронавируса. Ученики 14 дней будут заниматься дистанционно, сообщается в среду на сайте городской администрации.

"В областном центре 10 классов закрыты на карантин по COVID-19. Эта мера направлена на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции среди остальных учащихся образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

В помещениях, где занимались дети, а также в столовых и коридорах провели дезинфекцию.

С начала пандемии в Еврейской автономной области выявили 8 560 случаев коронавируса. Выздоровели 7 063 человека, 400 умерли. Коечный фонд в госпиталях для пациентов с коронавирусом составляет 231 место, он заполнен на 86%. В регионе ввели обязательную вакцинацию определенных категорий граждан. С 15 ноября сотрудников, не сделавших первую прививку, отстранят от работы или переведут на удаленку.