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Пандемия COVID-19

Очаг коронавируса выявили на псковском заводе "Евро-керамика" в Печорах

Диагноз подтвердился у 12 человек

ПСКОВ, 13 октября. /ТАСС/. Медики выявили очаг коронавируса на предприятии "Евро-керамика" в моногороде Печоры Псковской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

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"Выявлен новый очаг коронавируса на производственной площадке "Евро-керамика" в Печорах. COVID-19 подтвержден у 12 сотрудников", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 52 926, 45 013 человек выздоровели, 832 пациента умерли. Кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сократили допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно до половины от общего количества посадочных мест. Ограничения будут действовать до конца ноября.

Концерты в учреждениях культуры региона с 11 октября разрешили посещать жителям по предъявлению соответствующего кода о вакцинации или перенесенном заболевании. С 1 ноября технология QR-кодов в Псковской области распространится и на другие сферы, в том числе, на предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19
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