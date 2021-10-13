Очаг коронавируса выявили на псковском заводе "Евро-керамика" в Печорах

ПСКОВ, 13 октября. /ТАСС/. Медики выявили очаг коронавируса на предприятии "Евро-керамика" в моногороде Печоры Псковской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

"Выявлен новый очаг коронавируса на производственной площадке "Евро-керамика" в Печорах. COVID-19 подтвержден у 12 сотрудников", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 52 926, 45 013 человек выздоровели, 832 пациента умерли. Кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сократили допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно до половины от общего количества посадочных мест. Ограничения будут действовать до конца ноября.

Концерты в учреждениях культуры региона с 11 октября разрешили посещать жителям по предъявлению соответствующего кода о вакцинации или перенесенном заболевании. С 1 ноября технология QR-кодов в Псковской области распространится и на другие сферы, в том числе, на предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации.