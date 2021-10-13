Власти Москвы задействуют механизмы борьбы с ковидом, чтобы не переводить школы на дистант

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Москвы отрабатывают механизмы по предотвращению распространения коронавируса в школах, чтобы не переходить на дистанционное обучение. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы", - отметила Ракова.

Таким механизмом станет ввод в 10 московских школах экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, и ученики, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить его раз в две недели. По итогам отработки этой практики ее могут распространить на другие образовательные организации.

"В 10 московских школах вводим экспресс-тестирование. Такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с первого по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе", - сказала Ракова.

Она отметила, что экспресс-тест является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники. Врач должен прийти на дом, тщательно осмотреть пациента, в том числе проверить на наличие симптомов ОРВИ, взять ПЦР-тест и еще один экспресс-тест. И только по результатам дополнительного обследования может приниматься решение о дальнейших шагах. По итогам пилота и отработки эффективного алгоритма власти будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях.

По словам заммэра, для организации такого тестирования в школе выстроена четкая логистика. Школы составят расписание с указанием дня, времени и места проведения тестирования. Каждый класс будет сдавать тест отдельно от других, благодаря этому потоки учеников разных классов будут разведены. Школа самостоятельно принимает решение о том, кто будет проводить экспресс-тестирование.

"Экспресс-тесты продаются в аптеках и активно используются в быту, они не требуют специальных медицинских навыков для использования. Поэтому по решению школы для этого могут привлекаться как сотрудники образовательных организаций, так и медицинский персонал. Взятие мазка происходит тонкой и мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред. Тем не менее, сотрудники школ прошли обучение по взятию экспресс-тестов", - добавила Ракова.

При этом по желанию родители могут сами провести тестирование своему ребенку. Для этого они должны прийти в школу в рамках установленного графика и в специально отведенном месте в присутствии сотрудника школы провести тестирование. Старшеклассники также могут сделать себе тест под наблюдением учителя самостоятельно. Кроме того, родители могут раз в две недели самостоятельно приносить результаты отрицательного ПЦР-теста ребенка, сданного в поликлинике или частной клинике.

Экспресс-тестирование

В случае положительного результата экспресс-теста у ученика школа оперативно уведомит родителя, чтобы направить ребенка домой, а также проинформирует закрепленную поликлинику, которая, в свою очередь, направит врача. Врач придет на дом, осмотрит пациента, в том числе проверит на наличие симптомов ОРВИ, возьмет ПЦР-тест и еще один экспресс-тест.

Если результат экспресс-теста на дому в совокупности с клинической картиной и результат ПЦР-теста также окажутся положительными, то врач сразу назначит лечение и выпишет рецепт на лекарства. В этом случае также бесплатно проведут тестирование всех членов семьи, находящихся рядом.