Число заразившихся коронавирусом в Саратовской области превысило 93 тыс.

САРАТОВ, 13 октября. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области с начала пандемии превысило 93 тыс., за сутки выявили 374 заразившихся - максимум с начала пандемии, сообщило правительство региона в среду.

"В Саратовской области зарегистрировано 374 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 93 210 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выздоровел 84 151 человек, в том числе за последние за сутки - 299 человек.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце сентября, рост продолжается практически ежедневно. В связи с этим в области вводят ограничения по коронавирусу, организуют дополнительные койки в ковидных госпиталях.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т. д. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работу предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, ограничили реализацией продукции на вынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановили бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях.