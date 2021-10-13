В Крыму рассматривают ужесточение антиковидных мер

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Крыма рассматривают возможность дополнительных антиковидных ограничений, в том числе QR-кодов и дистанционного обучения в школах, однако локдаун вводить не планируют, сообщила в среду журналистам вице-премьер Крыма - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай коронавируса. Накануне в регионе зарегистрировали 531 случай, 13 октября - 544.

"Введение ограничений дополнительных более жестких, конечно, будем рассматривать, если показатели не стабилизируются. На сегодняшний день мы пока не принимаем решения о введении QR-кодов и переводе на дистанционное обучение. <…> Локдаун на сегодняшний день даже при тех показателях, которые есть, вводить не предполагается", - сказала Романовская.

При этом вице-премьер отметила, что масочный режим будет сохраняться.

С 11 октября власти Крыма ужесточили антиковидные меры, в частности, на дистанционный режим перевели 50% сотрудников госучреждений, пожилых работников, а на предприятиях сферы туризма и услуг, где уровень вакцинации менее 80%, работников допускают к клиентам только после ПЦР-тестирования. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 72 тыс. человек, умерли свыше 2,7 тыс. пациентов.