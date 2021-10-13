Исследование показало, что у более 77% жителей Иркутской области есть иммунитет к COVID-19

ИРКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. Доля жителей Иркутской области, имеющих иммунитет к коронавирусу, достигла 77%, увеличившись по сравнению с мартом в 1,7 раза. Об этом в среду сообщила журналистам заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина.

"Коллективный иммунитет по результатам пятого этапа [исследования] составил чуть больше 77% от той когорты, которую мы изучили. Туда вошли и люди, которые получили прививку, и люди, которые переболели", - сказала Поталицина.

В марте популяционный иммунитет в регионе составлял 46%.

По данным регионального оперштаба, на 13 октября в Иркутской области подтверждено 114 470 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост заболевших в настоящее время составляет порядка 400 человек. В больницах находятся 3 605 пациентов. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 103 440 тыс. жителей, умерли 5 085. Привиты 665 813 тыс. человек, из них оба этапа вакцинации прошли 570 487 человек, то есть 57% от числа тех, кому положена прививка.

Первый этап массового тестирования населения на антитела к коронавирусу в Иркутской области проводился в конце июня - начале июля 2020 года. Тогда антитела имели 5,1% жителей региона. Результаты исследования экстраполируются на все население Иркутской области, которое составляет почти 2,4 млн человек.