Москвичи старше 65 лет при вакцинации от ковида получат 10 тыс. рублей компенсации

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Жители Москвы старше 65 лет, прошедшие вакцинацию либо ревакцинацию от ковида до конца года, вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" могут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам - участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <…> Начиная с 12 октября 2021 года вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Для получения денежной выплаты участникам программы необходимо подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.