В Пермском крае число заразившихся коронавирусом превысило 108 тыс. человек

ПЕРМЬ, 13 октября. /ТАСС/. Более 560 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Пермском крае, что стало очередным максимальным показателем с начала пандемии. Общее число инфицированных превысило 108 тыс., сообщило в среду региональное управление Роспотребнадзора.

"На 13 октября 2021 года выявлено 108 436 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 561", - говорится в сообщении.

При этом больше половины случаев заражения коронавирусом медики выявили в Перми - 56,3 тыс. Показатель заболеваемости составил 4171,8 на 100 тыс. населения, регион занимает 58 место среди субъектов РФ.

Уточняется, что план по вакцинации в регионе выполнен на 53%. От коронавируса привились 32,1% от всего взрослого населения Пермского края, одним компонентом - чуть менее 800 тыс. человек, двумя - около 650 тыс.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в крае обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских игровых комнат и центров. С 4 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий.