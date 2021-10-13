На долю работающего населения приходится до 50% случаев заражения коронавирусом в Башкирии

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан расценивается как неблагополучная, до 50% случаев заражения приходится на работающее население, более 20% - на пенсионеров. В регионе, кроме представителей отдельных профессий, обязательной вакцинации подлежат жители старше 60 лет, следует из постановления главного санитарного врача по республике, опубликованного в среду на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Башкирии.

"В настоящее время на территории Республики Башкортостан сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции, связанный с ростом заболеваемости лиц трудоспособного возраста, составляющих до 60% от всех зарегистрированных случаев. На долю работающего населения приходится 50% зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции, пенсионеров - до 22%, неработающего населения трудоспособного возраста - до 10%", - сказано в документе.

Рост заболеваемости наблюдается с начала сентября, темп прироста за месяц увеличился с 0,9 до 31,1%. Таким образом, эпидемиологическая ситуация расценивается как неблагополучная, отмечает главный санитарный врач региона Анна Казак. Для снижения угрозы своим распоряжением она постановила вакцинировать жителей в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим процедуре по эпидемическим показаниям. В список вошли люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных и транспортных организаций, сотрудники, работающие вахтовым методом, военнослужащие и призывники, работники сферы услуг. Также в перечень попали чиновники и муниципальные служащие, студенты колледжей, проходящие практику вне образовательного учреждения.

"Правительству Республики Башкортостан, главам муниципальных образований Республики Башкортостан: в срок до 15 октября 2021 года направить в управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан план вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с пунктом один настоящего постановления с учетом обеспечения охвата вакцинации не менее 80%", - говорится в распоряжении.

Не менее 80% сотрудников, попавших в перечень организаций и ведомств, должны получить первый компонент вакцины до 18 ноября, второй - до 18 декабря.

Об ограничениях в регионе

С 12 октября в регионе вступили в силу новые ограничения - для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, театров, библиотек, дворцов культуры необходим сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. С 18 октября ограничение распространится на бассейны, сауны, салоны красоты, фитнес-клубы и заведения общепита, в которых более 50 посадочных мест.