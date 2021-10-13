Чили отменит карантин для российских туристов, привитых "Спутником V"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские туристы, привитые вакциной "Спутник V", с 1 ноября смогут въезжать в Чили без необходимости проходить пятидневный карантин. Об этом в среду сообщили ТАСС в посольстве РФ в Сантьяго.

"Чилийские власти в предварительном порядке анонсировали изменение режима въезда иностранцев в Чили с 1 ноября 2021 года. Начиная с этой даты все иностранные граждане, привитые от коронавируса и прошедшие процедуру валидации их национальных сертификатов о вакцинации на специализированной платформе Министерства здравоохранения Чили www.mevacuno.gob.cl, освобождаются от необходимости прохождения обязательного пятидневного карантина после въезда в страну", - указали в российском диппредставительстве.

Там пояснили, что из российских препаратов в Чили зарегистрирован только "Спутник V". "Соответственно, пройти процедуру подтверждения российского сертификата возможно после вакцинации именно этой прививкой. Заявленный максимальный срок рассмотрения заявок о валидации для нерезидентов Чили - 30 дней", - уточнили в посольстве РФ. Чилийские власти признают сертификаты о вакцинации, одобренные Национальным институтом здравоохранения Чили, Всемирной организацией здравоохранения, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейским агентством лекарственных средств.

В посольстве отметили, что иностранные граждане с подтвержденным сертификатом о вакцинации смогут свободно передвигаться по территории Чили после получения отрицательного ПЦР-теста, который сдается по прилете в страну. Въезд в Чили разрешен через международные аэропорты в Сантьяго, Икике и Антофагасте.

Въезжающим в Чили туристам необходимо предъявить специальную анкету, заполненную на сайте www.c19.cl не более чем за 48 часов до вылета, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста выполненного не более чем за 72 часа до отправки в страну. Кроме этого, чилийские власти потребуют медицинскую страховку, покрывающую возможные затраты на лечение от COVID-19 и связанные с этим расходы в сумме не менее $30 тыс.

"Установленные чилийскими властями правила въезда являются едиными для всех иностранцев, вне зависимости от страны происхождения или вылета, а также типа прививки, и распространяются в том числе и на граждан Российской Федерации. Каких-либо послаблений режима въезда/выезда для тех или иных государств чилийское законодательство не предусматривает", - заключили в диппредставительстве РФ.