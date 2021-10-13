В Екатеринбурге установили памятник татарскому поэту Мусе Джалилю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Памятник татарскому поэту, Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии СССР Мусе Джалилю установили в сквере Дружбы народов в Екатеринбурге в рамках Дня татарской культуры в Свердловской области, передает корреспондент ТАСС.

"В истории нашей страны, Советского Союза поэт, герой Муса Джалиль занимал особое место. <...> Хотел бы сказать огромные слова благодарности всем, кто принимал участие в создании [памятника]", - сказал на открытии заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Памятник высотой 2,8 м разработала скульптор из Санкт-Петербурга Венера Абдуллина, рассказала ТАСС руководитель областной организации дружбы народов "Татары Урала" Суфия Таминдарова. Бюст выполнен в бронзе, а постамент изготовлен из мрамора.

"Это гордость Советского Союза, это гордость татарского народа. <…> До войны этот обычный парень - талантливый парень - писал стихи, романы про молодежь, про Родину, про любовь к Родине, про природу, про родной край. Но когда началась великая Отечественная война, он, как все мужчины, как все жители нашей страны, пошел воевать. На войне он также поддерживал боевой дух своих товарищей, даже оказавшись в тяжелых условиях, практически в тылу врага, он организовывал подпольные мероприятия, боролся с фашизмом, тем самым приближал победу нашей страны в этой войне", - отметил Герой России летчик Дамир Юсупов.

Шайхразиев также рассказал, что в планах - установка и открытие еще одного памятника Джалилю в Свердловской области - к 9 мая в городе Серове. "Мы уже привезли бюст, сегодня его увезем в Серов, торжественно вручим. И после того, как сквер и часть постамента будет готова, все это установится", - пояснил он журналистам.

Кроме того, участники мероприятия высадили в сквере саженцы деревьев.

Памятные мероприятия

Также в этот день состоится круглый стол на тему "Вклад татар Урала в Великой Отечественной войне 1941-1945 г". Кроме того, жителей и гостей Екатеринбурга ждет посвященный творчеству Джалиля театрализованный концерт Оренбургского государственного татарского драматического театра им. М. Файзи "Жизнь моя песней звучала в народе…" - он пройдет в театре балета "Щелкунчик".

Муса Джалиль (Залилов Муса Мустафович) родился 15 февраля 1906 года в татарской деревне Мустафино бывшей Оренбургской губернии (сейчас - Шарлыкский район Оренбургской области), умер 25 августа 1944 года в Берлине. С первых дней Великой Отечественной войны он сражался на Волховском фронте. Попав в плен, поэт продолжал борьбу с фашизмом, организовав в тюрьме подпольную организацию, за что был приговорен к смертной казни. Стихи Джалиля переведены с татарского на 70 языков мира.