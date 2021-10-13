"ЛитРес" будет готовить авторов и актеров озвучки книг в Томском госуниверситете

ТАСС, 13 октября. Томский государственный университет (ТГУ) в рамках федерального проекта "Содействие занятости" подписал соглашение с группой компаний "ЛитРес" о создании программ переподготовки. На базе вуза планируется готовить специалистов для цифрового книгоиздания, в том числе писателей и актеров для озвучки аудиокниг, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в среду.

В марте 2021 года ТГУ стал федеральным оператором проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". В рамках реализации проекта Томский госуниверситет объединил 85 вузов страны, которые разработали свои программы переподготовки и повышения квалификации для россиян.

"У нас будет обучение как для авторов, так и для актеров озвучки книг. Чтецы смогут постичь не только азы актерского мастерства, но и необходимые основы для построения своей "домашней студии звукозаписи" и научатся пользоваться инструментами для создания фонограмм и их составляющих. Авторы узнают о том, какие художественные приемы или навыки должны развиваться и как донести свое творчество до читателя в digital-мире, где многое зависит от прямой коммуникации с аудиторией и продвижением произведения лично писателем", - цитирует пресс-служба Евгения Селиванова, директора департамента по развитию контента ГК "ЛитРес".

В рамках программ, которые группа компаний "ЛитРес" планирует запустить совместно с Томским государственным университетом, будут обучать цифровым компетенциям, связанным с книгоизданием, и профессиям, которые применимы в современных реалиях удаленной работы. Подписание соглашения состоялось в Минобрнауки РФ. Как отметила начальник отдела по работе с промышленными партнерами Нина Лупачева, на данный момент в проекте "Содействие занятости" с ТГУ сотрудничают уже несколько десятков партнеров, которые готовы участвовать в обучении граждан и принимать на работу тех, кто прошел курсы.

Томский государственный университет - старейший в азиатской части России, он был учрежден 28 мая 1878 года. Сейчас это один из крупнейших образовательных центров страны. Он включает в себя 20 факультетов и учебных институтов, в вузе обучаются 14,6 тыс. студентов, из которых 23,6% - иностранцы из 73 стран мира. ТГУ неоднократно показывал лучший результат среди российских университетов по привлечению иностранных учащихся.