Собянин выделил грант на проведение пренатального тестирования беременных

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Москвы выделили грант в 311 млн рублей компании "Эвоген" на внедрение в практику московского здравоохранения пренатального тестирования беременных. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделит грант ООО "Эвоген" в размере 311 млн рублей на продолжение работы по внедрению в практику московского здравоохранения современных методов хромосомной патологии плода: неинвазивного пренатального тестирования и дополнительных молекулярно-генетических исследований. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неинвазивное пренатальное тестирование - это высокоточный скрининговый метод для оценки риска хромосомных аномалий плода, основанный на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной. Первый этап исследований по внедрению такого тестирования был проведен в Москве с марта 2020-го по март 2021 года с участием беременных из группы высокого (1:100 и выше) и промежуточного риска (1:101-1:2500) развития хромосомной патологии плода.

"Всего было проведено 12,7 тыс. неинвазивных пренатальных тестирований, и выявлены 258 беременных с хромосомными аномалиями плода. Благодаря использованию данного метода выросла выявляемость редких хромосомных аномалий плода - с 18 случаев в 2019 году до 42 случаев в 2020 году", - уточнили в пресс-службе.

По данным властей, в числе преимуществ тестирования по сравнению с традиционными методами - отсутствие риска самопроизвольного прерывания беременности, высокая точность, простота - проводится с помощью обычного забора венозной крови, возможность проведения теста на более ранних сроках - с 10-й недели беременности, а также возможность своевременно и в оптимальные сроки оценить генетическое здоровье плода.

Грант позволит реализовать второй этап исследований и продолжить внедрение современного алгоритма пренатальной диагностики в практику столичного здравоохранения. "За счет гранта также будут внедрены дополнительные высоко достоверные методы молекулярно-генетических исследований, позволяющие в короткие сроки - 2-3 дня - получить подтверждение диагноза. Среди них: хромосомный микроматричный анализ, <...> флуоресцентная гибридизация in situ (FISH), <...> полногеномное исследование методом высокопроизводительного секвенирования (NGS)", - добавили в пресс-службе.