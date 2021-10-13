Только треть пожилых москвичей привились от коронавируса

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса на данный момент сделали только треть пожилых граждан, проживающих в Москве. Об этом сообщил в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Добиться снижения заболеваемости можно за счет вакцинации, которая является эффективным способом минимизации рисков заболевания, его тяжелого течения и летального исхода. При этом из всех пожилых москвичей вакцинированы от COVID-19 только треть, из всех вакцинированных в Москве они составляют лишь 23%", - говорится в сообщении.

При этом в московских домах престарелых вакцинировались практически все проживающие. Прививки от коронавируса сделали около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, а ревакцинацию прошли более 98% проживающих, у кого с момента первой прививки прошло более полугода. Как отметили в штабе, во время проведения первой вакцинации незначительные побочные эффекты - небольшое повышение температуры и боль в месте укола - были отмечены у 1,9% пожилых людей, а с начала первой вакцинации в домах-интернатах не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

В штабе добавили, что граждане пожилого возраста больше всех болеют ковидом, именно они чаще всего сталкиваются с тяжелым течением и осложнениями. Болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам. "Оперштаб призывает пожилых жителей столицы не отказываться от вакцинации и сделать прививку от COVID-19", - отмечается в сообщении.

Согласно данным оперштаба, каждый девятый пациент с ковидом старше 60 лет в Москве умирает. "Каждый девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает. А среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, - каждый третий. Пациенты старше 60 лет создают основную нагрузку на медицинскую сеть. 86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет", - говорится в сообщении.

В Москве сделать прививку можно в 100 центрах вакцинации на базе городских поликлиник. Кроме того, без записи вакцинироваться можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Москвичи старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря 2021 года сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию или пройдут ревакцинацию в этот период, получают сертификат на коробку "С заботой о здоровье". Также теперь они смогут выбрать вместо подарочного набора единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.