Минприроды в 2022 году утвердит методику оценки уровня загрязнения воздуха в городах

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 13 октября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ в начале 2022 года утвердит новую методику оценки уровня загрязненности атмосферного воздуха. Ее применение позволит определить города, которые могут стать новыми участниками федерального проекта "Чистый воздух", и ввести систему квотирования выбросов в атмосферу, сообщил журналистами в среду руководитель проектного офиса Максим Корольков на полях IV Сибирского экологического форума в Новокузнецке.

"В июне 2022 года правительством будет утвержден перечень городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, которые войдут в систему квотирования выбросов <...>. Для этой цели Минприроды разрабатывается методика определения такого уровня, по планам, она будет утверждена в феврале 2022 года", - сказал Корольков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что методика будет учитывать множество факторов, это не только объемы вредных выбросов в атмосферу, но также, к примеру, метеоданные и расположение городов. Сейчас методика проходит экспертное обсуждение и межведомственное согласование.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. На эти цели выделено более 500 млрд рублей. В программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой экологической ситуацией.

Как сообщалось ранее, в расширенную программу федерального проекта "Чистый воздух" могут войти Абакан, Ангарск, Астрахань, Барнаул, Бийск, Гусиноозерск, Зима, Иркутск, Искитим, Кемерово, Кызыл, Петровск-Забайкальский, Салават, Свирск, Селенгинск, Стерлитамак, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Шелехов, Южно-Сахалинск.