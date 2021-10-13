Воронежская область нарастила темпы вакцинации от COVID-19 на 57% за сутки

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Медики Воронежской области за сутки на 57% увеличили темпы вакцинации от коронавируса - с 8,9 тыс. до 14 тыс. инъекций, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"К утру среды, 13 октября, от коронавируса привиты 771 182 жителя региона, в том числе двумя дозами - 722 092 человека. За сутки проведена 14 081 инъекция: 9 433 человека получили первую дозу, 4 648 - вторую", - говорится в сообщении.

К утру вторника от коронавируса были привиты 8 967 человек, из которых 3 473 получили первую дозу, 5 494 - вторую.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 140 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 6,2 тыс. пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах.

В регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, закрыты все концертные площадки, вещевые рынки, запрещено посещение зрителями спортивных мероприятий, с 11 октября введена система пропуска по QR-кодам в ряд учреждений и самоизоляция для людей старше 65 лет. С 12 октября все школьники и большинство студентов региона перешли на дистанционное обучение.

