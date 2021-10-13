Около 4 млрд рублей сэкономили пассажиры автобусов в Подмосковье с бесконтактной оплатой

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пассажиры автобусов регионального перевозчика Мострансавто с начала модернизации платежной системы в общественном транспорте в 2018 году сэкономили порядка 4 млрд рублей с помощью оплаты проезда бесконтактными банковскими картами, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Около 4 млрд рублей сэкономили пассажиры Мострансавто благодаря оплате проезда бесконтактными банковскими картами и устройствами с NFC-чипом. Модернизация платежной системы в транспортных средствах предприятия прошла в марте 2018 года. С этого момента жители и гости Московской области совершили свыше 198 млн платежей указанным способом", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что с начала текущего года благодаря оплате проезда бесконтактным способом общая сумма сэкономленных пассажирами средств составила более 1,6 млрд рублей. "При этом пассажиры автобусов компании регистрировали бесконтактными банковскими картами и гаджетами в среднем свыше 295 тыс. поездок ежедневно", - добавили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что оплата проезда бесконтактным способом доступна во всех автобусах Мострансавто.