Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 984. Это новый максимум

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 984 против 973 днем ранее, до 219 329. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из информации штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 65 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 39 - в Свердловской области, 38 - в Краснодарском крае, 37 - в Нижегородской области, 36 - в Ставропольском крае.

Заболевшие и вылечившиеся

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 717, до 7 861 681. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

В частности, за сутки выявили 2 470 случаев в Санкт-Петербурге, 1 898 - в Московской области, 735 - в Самарской области, 668 - в Нижегородской области, 662 - в Республике Башкортостан.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 726 266, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 801, до 6 916 086. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 984 пациента в Санкт-Петербурге, 1 538 - в Московской области, 721 - в Республике Башкортостан, 568 - в Республике Крым, 495 - в Нижегородской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 410 против 4 699 днем ранее, до 1 692 786.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,26%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 72 против 70 днем ранее. Всего в городе умерли 29 880 человек (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 567, до 1 519 184. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 143 722 человека.