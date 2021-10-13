Мишленовские звезды в Москве. Как оценивают рестораны и за что дают высший балл

Полностью критерии оценки инспекторов не раскрывались еще ни разу, что даже вызывало конфликты — шеф-повара судились с Michelin из-за нераскрытия подробностей исключения либо даже включения их заведения в рейтинг.

Инспектор гида в интервью отмечает, что звезда присуждается за выдающееся кулинарное мастерство. Во внимание принимается качество ингредиентов, гармония вкусов, мастерство техники, индивидуальность шеф-повара, выраженная в его кухне. Чтобы принять решение о включении заведения в гид, инспекторы могут прийти туда несколько раз за год — в разные дни недели и при разной степени загруженности ресторана. Если при этом качество еды останется на том же высоком уровне, это говорит о постоянстве и профессионализме поваров.

Рестораны оценивают инспекторы Michelin инкогнито. Ежегодно один человек посещает больше 1 000 заведений, некоторые из них повторно. В случае снижения качества блюд ранее выставленная оценка может быть ликвидирована, и ресторан выбывает из рейтинга.

Также известно, что на решение о присуждении или снятии звезды не влияет ни престижность ресторана, ни сервис. Во главе угла стоит хорошее качество блюда, которое получит клиент.