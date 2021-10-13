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Пандемия COVID-19
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Минздрав разрешил провести второй этап испытаний вакцины от ковида в виде спрея в нос

Препарат будут испытывать на базе научно-исследовательского центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге с участием 500 взрослых добровольцев

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минздрав России выдал Центру им. Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея, следует из данных соответствующего реестра.

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В сообщении уточняется, что препарат "Гам-ковид-вак" (он же "Спутник V") будет испытываться на базе научно-исследовательского центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге с участием 500 взрослых добровольцев.

Разрешение, выданное 12 октября, действует до 31 декабря 2023 года, значится в реестре.

В конце августа глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил ТАСС, что испытания назальной вакцины, которая представляет собой второй компонент "Спутника V", могут начаться в конце 2021 - начале 2022 года, а регистрация препарата ожидается в 2022 году.

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