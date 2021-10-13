Песков отметил, что все данные на порталах госуслуг доступны силовым структурам по закону

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы РФ по закону имеют доступ к паспортным и другим данным граждан на порталах госуслуг. Это подчеркнул в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, должна ли информация, загружаемая гражданами на такие порталы, быть прозрачной для силовых ведомств.

"Все данные, которые содержатся на госуслугах, они и так все прозрачны, они доступны по закону для силовых структур", - отметил представитель Кремля. Он добавил, что "все паспортные данные - они все доступны для силовых структур, там есть и фотографии, и так далее". "На самом-то деле ничего такого в этом нет", - подчеркнул Песков.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы фотографии пользователей передавались в систему распознавания лиц, используемую полицией.