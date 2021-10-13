Минздрав заявил, что дистанционная постановка диагноза требует внимательной оценки рисков

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Возможность оказания дистанционных медицинских услуг, в том числе постановки диагноза, без обязательной очной консультации требует внимательной оценки сопутствующих рисков. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее РБК со ссылкой на проект постановления правительства сообщило, что Минэкономразвития (МЭР) РФ может разрешить ряду медицинских учреждений оказывать соответствующие услуги. Согласно документу, инициатива будет действовать в рамках функционирования экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий на всей территории России в течение трех лет.

"Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идет о жизни и здоровье пациентов", - отметили в Минздраве.

В проекте инициативы сказано, что онлайн-консультации не могут быть оказаны для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, направленных на выявление медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Телемедицина также не может применяться для постановки диагноза по заболеваниям, включенным в перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, таким как туберкулез и ВИЧ.