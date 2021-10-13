Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы доставят в Екатеринбург в конце октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы доставят в Екатеринбург, где он пробудет с 26 по 31 октября, принесение святыни организовали в рамках проекта "Вместе". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"С 26 по 31 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбурге состоится пребывание великой православной святыни - части Пояса Пресвятой Богородицы. Принесение святыни организовано Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви в рамках программы "Вместе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что торжественная встреча ковчега с частью Пояса пройдет 26 октября в Храме на Крови, где он будет находится по 31 октября. "Напомним, Пояс Пресвятой Богородицы посещал Екатеринбург 10 лет назад, осенью 2011 года. Десятки тысяч людей со всего Урала поклонились в те дни великой православной святыне в Свято-Троицком кафедральном соборе. Всего свои молитвы перед Поясом вознесли более 3 млн человек по всей стране", - добавили в епархии.

Пояс Пресвятой Богородицы - христианская реликвия, принадлежавшая по преданию Пресвятой Деве. В 2011 году часть пояса Богородицы, хранящаяся в Ватопедском монастыре, привезли в Россию. Святыня посетила 14 городов, и ей поклонились более 3 млн паломников. Ее передали на вечное хранение в Санкт-Петербург к 200-летию Казанского кафедрального собора.

Целью проекта "Вместе", реализуемого Синодальным отделом по делам молодежи РПЦ, является оказание образовательной и методической поддержки на приходском, благочинническом и епархиальном уровнях в рамках молодежного служения. Принесение ковчега с частицей Пояса Пресвятой Богородицы совершается для духовного укрепления верующих и для соборной молитвы молодежи в рамках образовательной программы.