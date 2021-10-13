Синоптики обещают сильные дожди в Центральном федеральном округе с 14 октября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мощный циклон принесет дожди в Центральный федеральный округ (ЦФО) с четверга. В Москве за два дня может выпасть чуть более 20% от всего месячного объема, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Циклон балканского происхождения, кружащий сейчас над Крымом, в ближайшие сутки будет подхвачен мощным юго-западным воздушным потоком и на скорости около 40 км/ч возьмет курс на столицу. В ночь на четверг в 03:00 центр этой атмосферной "воронки" выйдет на Белгород, в разгар дня в 15:00 - на Тулу, а к полуночи (с четверга на пятницу) - на Москву", - рассказал он.

Таким образом, по словам Тишковца, в предстоящую ночь в Москве "зарядят" дожди: ожидается до 7 мм осадков. К утру они ослабеют, а вечером опять усилятся. "За четверг в городе может выпасть до 13 мм или до 1/5 месячной нормы", - отметил метеоролог.

С наступлением пятницы ненастье усилится. Ночью прогнозируется еще 9 мм, утром - 4 мм, до полудня уже не более 1 мм, к вечеру немного распогодится.

"То есть в копилку попадет еще 14 мм дождя, что соответствует чуть более 20% от всего октябрьского объема. В общем за четверг и пятницу в осадкомеры Москвы может попасть два-три ведра дождевой воды на метр квадратный, что в условиях двухнедельной засухи почти вернет показатели осадков в климатический график текущего месяца", - сказал Тишковец.