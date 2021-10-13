Креативные кластеры на пустующих территориях создадут в Новосибирске по программе АСИ

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Креативные кластеры на пустующих территориях создадут в Новосибирской области по программе Агентства стратегических инициатив (АСИ) Rurban Creative Lab до конца года. Один из кластеров будет задействовать неиспользуемые здания в стиле конструктивизма, а еще два создадут на территории парков Новосибирска, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Новосибирская область с проектами "Конструктивный красный" и "Конструктивный зеленый" вошла в десятку регионов-победителей первого этапа программы. По итогам программы до конца 2021 года инициаторами проектов должны быть запущены три креативных кластера на территории своего региона. Так, в рамках проекта "Конструктивный красный" планируется задействовать неиспользуемые здания, [построенные] в <...> стиле конструктивизма, расположенные на центральной улице города - Красном проспекте", - сообщил Решетников.

Он добавил, что по проекту "Конструктивный зеленый" планируется создание кластеров на территории парков культуры и отдыха Новосибирска "Бугринская роща" и "У моря Обского". В свою очередь, вице-мэр города Анна Терешкова уточнила ТАСС, что в парке "Бугринская роща" креативный кластер планируют разместить в заброшенном здании станции космической связи "Орбита", открытой в 1967 году и несколько лет назад перешедшей на баланс мэрии Новосибирска. "В "Орбите" у нас планируется дизайнерский центр в том числе. Сейчас мы немного остановили [проектирование], планируем сделать переформатирование совместно с нашим университетом связи, потому что им этот объект интересен", - сказала собеседница агентства.

Ранее вице-мэр сообщала ТАСС, что совместно с АСИ в городе на базе Дома культуры "Прогресс" будут созданы креативный кластер по обучению основам мультипликации и Школа конструктивизма, где будет изучаться это архитектурное направление. Она отмечала, что в рамках создания мультипликационного образовательного кластера в Новосибирске планируется разработать первую в России обучающую программу по специальности преподаватель-мультипликатор, а также запустить направление в Новосибирском государственном педагогическом университете.

О программе АСИ

Rurban Creative Lab - самая масштабная в России программа по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий. Цель программы - разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Программа реализуется АСИ в партнерстве с ДОМ.РФ. В число победителей первого этапа вошли Ульяновская, Иркутская, Новгородская, Тюменская, Свердловская, Самарская, Новосибирская и Рязанская области, а также Удмуртия и Ханты-Мансийский автономный округ.