Кабмин внес в Думу проект поправок в статью УК РФ о повторных побоях

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ о повторном нанесении побоев. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.
Проект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ по жалобе россиянки Людмилы Саковой, указавшей, что действующая статья 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" не позволяет вновь привлекать к уголовной ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам. В кабмине отмечают, что в действующей редакции статьи уголовная ответственность установлена только для лиц, совершивших такое деяние в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию, из-за чего закон "ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию".
"Предлагается дополнить статью 116.1 УК частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия", - говорится в пояснительной записке. Предлагаемые санкции - обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до полугода.