Число вакцинированных в Свердловской области выросло в два раза за неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Количество вакцинированных в Свердловской области выросло в два раза за неделю. Об этом сообщил на брифинге в среду заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"За одну неделю количество вакцинированных выросло в два раза. При этом, как показывает ежедневная статистика, мы имеем дело с ежедневным ростом количества вакцинированных", - сказал Креков. По его словам, к этому привело постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации ряда категорий граждан и указ губернатора, связанный с введением свободных от ковида зон.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских ранее подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне сообщил, что с 8 ноября в регионе введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. С 25 октября они начнут действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортивных объектах.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 552 случая. По данным на 13 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировали более 146 тыс. случаев коронавируса, более 134 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли. По данным полпредства Уральского федерального округа (УрФО), озвученным на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами 5 октября, в Свердловской области привиты 56% от жителей, подлежащих вакцинации.